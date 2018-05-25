В Сирии более 300 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки

Люди в населенном пункте, освобожденном от боевиков, в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

Люди в населенном пункте, освобожденном от боевиков, в сирийской провинции Хомс. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 300 сирийских мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточной Гуте за минувшие сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 216 человек, в Восточную Гуту – 134 человека", — сказал он.

Кроме того, Евтушенко сообщил, что центр по примирению продолжает создавать условия для улучшения гуманитарной ситуации и оказывает нуждающемуся населению медицинскую помощь.

Центр по примирению помог жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор и населенного пункта Тель-Максур провинции Алеппо. Им передали 900 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил пять тонн.

Начальник центра рассказал, что в районе Таталь города Алеппо проведена благотворительная акция, населению передано более тонны свежего хлеба. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 108 сирийцам, в том числе 63 детям.

Евтушенко также отметил, что представители центра по примирению провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Айн-Терма. Было отмечено, что в городе ведутся работы по восстановлению водо- и электроснабжения, развернута торговля товарами первой необходимости. "Органы местного самоуправления организовали доставку продовольствия и питьевой воды нуждающемуся населению", — сказал он.

Представитель центра добавил, что благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 66 496 мирных жителей Восточной Гуты.

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