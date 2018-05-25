В Сирии более 300 мирных жителей вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 300 сирийских мирных жителей вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Восточной Гуте за минувшие сутки, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 216 человек, в Восточную Гуту – 134 человека", — сказал он.
Кроме того, Евтушенко сообщил, что центр по примирению продолжает создавать условия для улучшения гуманитарной ситуации и оказывает нуждающемуся населению медицинскую помощь.
Центр по примирению помог жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор и населенного пункта Тель-Максур провинции Алеппо. Им передали 900 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил пять тонн.
Евтушенко также отметил, что представители центра по примирению провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населенном пункте Айн-Терма. Было отмечено, что в городе ведутся работы по восстановлению водо- и электроснабжения, развернута торговля товарами первой необходимости. "Органы местного самоуправления организовали доставку продовольствия и питьевой воды нуждающемуся населению", — сказал он.
Представитель центра добавил, что благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 66 496 мирных жителей Восточной Гуты.
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