В Сирии за сутки три тысячи человек прошли процесс урегулирования статуса

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 3 тысяч бывших членов незаконных вооруженных формирований прошли процесс урегулирования статуса и сдали 338 единиц стрелкового оружия, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Сирийские органы безопасности проводят проверочные мероприятия с бывшими членами незаконных вооруженных формирований, принявшими решение сложить оружие и вернуться к мирной жизни в провинции Хомс. За сутки процесс урегулирования статуса прошли 3 192 человека. Ими сдано 338 единиц стрелкового оружия", — сказал он.

Начальник ЦПВС рассказал, что продолжается мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск, принимаются усилия по нормализации обстановки в провинциях Хомс и Хама. "В населенных пунктах Рухейба и Дума обследовано 23 сооружения. Обнаружено и обезврежено 29 мин, 58 снарядов, 15 самодельных взрывных устройств", — уточнил Евтушенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>