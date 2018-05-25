В Сирии за сутки три тысячи человек прошли процесс урегулирования статуса

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 3 тысяч бывших членов незаконных вооруженных формирований прошли процесс урегулирования статуса и сдали 338 единиц стрелкового оружия, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Начальник ЦПВС рассказал, что продолжается мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск, принимаются усилия по нормализации обстановки в провинциях Хомс и Хама. "В населенных пунктах Рухейба и Дума обследовано 23 сооружения. Обнаружено и обезврежено 29 мин, 58 снарядов, 15 самодельных взрывных устройств", — уточнил Евтушенко.
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