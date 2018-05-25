Российские военные раздали семь тонн продуктов сирийцам в Восточной Гуте

ХАРАСТА ЭЛЬ-БАЗАЛЬ (Сирия), 25 мая – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели очередную гуманитарную акцию в анклаве Восточная Гута, в городе Хараста эль-Базаль было роздано семь тонн продуктов, сообщил журналистам представитель центра Сергей Бикишев.

"Данная гуманитарная акция проводилась совместно с фондом Чеченской республики. В ходе нее было роздано около 7 тонн продуктовых наборов. В продуктовые наборы входят продукты первой необходимости — это консервы мясные говяжьи, сахар, мука и чай", — рассказал он.

По словам Бикишева, это уже шестая гуманитарная акция в анклаве, освобожденном от боевиков незаконных формирований. "Мы будем и в последующем проводить акции, ну и постараемся увеличить объем продуктов, которые доставляются населению", — добавил он.

Ранее при содействии Центра от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Каламун к северу от Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.