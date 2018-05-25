Российские военные раздали семь тонн продуктов сирийцам в Восточной Гуте

ХАРАСТА ЭЛЬ-БАЗАЛЬ (Сирия), 25 мая – РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели очередную гуманитарную акцию в анклаве Восточная Гута, в городе Хараста эль-Базаль было роздано семь тонн продуктов, сообщил журналистам представитель центра Сергей Бикишев.
По словам Бикишева, это уже шестая гуманитарная акция в анклаве, освобожденном от боевиков незаконных формирований. "Мы будем и в последующем проводить акции, ну и постараемся увеличить объем продуктов, которые доставляются населению", — добавил он.
Ранее при содействии Центра от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Каламун к северу от Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.
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