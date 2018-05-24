В Сирии задержали боевика ИГ*, причастного к терактам во Франции

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Отряды "Сирийских демократических сил" (СДС), сотрудничающие с возглавляемой США международной коалицией, заявили, что задержали опасного французского боевика ИГ*, замешанного в организации терактов в Париже и Ницце.

"Силы специального назначения в разведке СДС провели 19 мая спецоперацию, в ходе которой была задержана группа террористов ИГ* во главе с Адрианом Лионелем Кияли по прозвищу Абу Усама аль-Фаранси (француз — ред,) — опаснейшим террористом ИГ*,…который сыграл роль в терактах в Париже в ноябре 2015 года и в Ницце — 14 июля 2016 года", — сообщается на сайте сирийского альянса.

Как отметили в СДС, вместе с боевиком задержана его жена. Террорист скрывался в сирийской Ракке, ожидая возможности бежать обратно в Европу через территорию Турции.

По данным сирийских отрядов, задержанный родился во Франции в 1983 году, принял ислам в 2003, а затем радикализовался и вступил в террористическую организацию, за что привлекался к ответственности в 2010 году. К ИГ* он примкнул в 2015 году, попав в Сирию через территорию Турции.

Ракка в Сирии была освобождена отрядами СДС в 2017 году. Официальный Дамаск считает их деятельность незаконной. СДС были созданы в 2015 году на основе курдских отрядов самообороны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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