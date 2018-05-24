Коалиция США опровергла данные об авиаударе по сирийской армии

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США официально опровергает сообщения об ударе коалиции по позициям сирийской армии, сообщил РИА Новости представитель коалиции.

"Данные сообщения ложны, коалиция не наносила удара по позициям сирийской армии", — заявил представитель коалиции.

По его словам, коалиция по-прежнему занимается борьбой с запрещенной в России террористической группировкой ИГ* и "созданием условий для дальнейших операций для стабилизации ситуации".

"Наша миссия не изменилась", — заключил представитель коалиции.

В четверг сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.

Другой военный источник сообщил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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