Коалиция США опровергла данные об авиаударе по сирийской армии

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США официально опровергает сообщения об ударе коалиции по позициям сирийской армии, сообщил РИА Новости представитель коалиции.
По его словам, коалиция по-прежнему занимается борьбой с запрещенной в России террористической группировкой ИГ* и "созданием условий для дальнейших операций для стабилизации ситуации".
"Наша миссия не изменилась", — заключил представитель коалиции.
В четверг сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.
Другой военный источник сообщил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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