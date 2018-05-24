Пентагон не подтвердил сообщения об ударе коалиции США по армии Сирии

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Пентагон не подтверждает сообщения об ударе коалиции США по армии Сирии, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства.
Ранее СМИ в Ливане сообщили об ударе коалиции под руководством США по двум позициям сирийской армии неподалеку от энергетической станции к западу от Евфрата, где коалиция поддерживает союзные ей силы с воздуха. Также сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.
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