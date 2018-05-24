САНА подтвердило, что ВВС коалиции атаковали позиции сирийской армии

ДАМАСК, 24 мая – РИА Новости. Сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.
"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Это произошло в момент концентрации террористов ИГ*", — сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
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