САНА подтвердило, что ВВС коалиции атаковали позиции сирийской армии

ДАМАСК, 24 мая – РИА Новости. Сирийское национальное агентство САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что ВВС возглавляемой США коалиции атаковали позиции армии САР в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее об этом завило ливанское движение "Хезболлах".

"Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Это произошло в момент концентрации террористов ИГ*", — сказал собеседник агентства.

* Запрещенная в России террористическая организация