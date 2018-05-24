Хезболлах сообщила об ударе США по сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор

ДАМАСК, 24 мая — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает пресс-служба ливанского движения "Хезболлах".

"Самолеты коалиции США нанесли удары по двум позициям сирийской армии в сирийской пустыне в районе нефтестанции Т-2", — говорится в сообщении.

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" воюют на стороне сирийской армии против террористических группировок с 2012 года. Они участвовали практически во всех ключевых сражениях в САР, в городах Алеппо, Пальмира, Хомс, Дамаск и Дейр-эз-Зор. На сегодняшний день бойцы "Хезболлах" продолжают боевые действия против ИГ* в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

* Запрещенная в России террористическая организация