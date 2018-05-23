Из населенных пунктов в Сирии вывезли более 13 тысяч боевиков с 7 мая

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. С 7 мая из городов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали, Телль-Биса и других населенных пунктов в Сирии вывезено 13,4 тысячи участников НВФ, заявил журналистам в среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"С 7 мая из городов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали, Телль-Биса и других населенных пунктов вывезено 13 тысяч 407 участников незаконных вооруженных формирований", — сказал он.

Вооруженными формированиями сдано правительственным войскам 7 танков, 5 БМП, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 122 орудия и миномета, 20 реактивных систем залпового огня, 9 комплексов ПТУР, 45 ручных противотанковых гранатометов, 14 средств ПВО, 12 самодельных пусковых установок "Адский огонь", а также 56 крупнокалиберных пулеметов, рассказал Рудской.

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