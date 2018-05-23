В МИД назвали инициативу по созыву спецсесси ОЗХО антироссийской

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Инициатива по созыву специальной сессии конференции государств-участников ОЗХО является антироссийской — за словами об угрозе глобальному режиму химразоружения и нераспространения химоружия скрывается совсем другая подоплека, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вышеперечисленные так называемые "друзья Сирии" (США, Великобритания, Франция, ФРГ, Канада и Австралия) развернули, в частности, массированную кампанию по столицам с целью созыва специальной сессии конференции государств-участников ОЗХО, являющейся высшим органом Организации", — сообщила Захарова, отметив, что к подобному шагу участники конвенции прибегали только однажды — в 2002 году по инициативе США.

"На этот раз основанием для такого экстраординарного и, с нашей точки зрения, вредного для ОЗХО шага, да ещё и в год проведения в Гааге регулярной конференции государств- участников и четвёртой обзорной конференции по выполнению Конвенции, намеченного на ноябрь, используются, казалось бы более благородные по своей природе озабоченности — а именно глобальный режим химразоружений и нераспространения химоружия якобы в опасности, его нужно срочно спасать", — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "на самом деле подоплека старая — против неугодного Вашингтону и единомышленникам правительства (президента Сирии Башара) Асада и будто бы покрывающей его "химические преступления" России".

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