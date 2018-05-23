Сирия обвинила США в намеренном обстреле нефтяных месторождений

ДАМАСК, 23 мая — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы правительство страны не могло ими пользоваться, их восстановление потребует больших средств, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Коалиция во главе с США атаковали большую часть нефтяных скважин в Сирии и вывели из строя большую их часть с целью не дать Сирии пользоваться ими. Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях", — заявил Микдад.

Он отметил, что ряд нефтяных месторождений сейчас контролируются различными группировками, в том числе курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что курды — это составляющая сирийского народа. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни был — курд, араб или ассириец — работал в интересах других стран против интересов Сирии. Я надеюсь, что они это поймут", — заявил дипломат. По мнению Микдада, США поддерживают курдские отряды, пока интересы этих сторон пересекаются.

По его словам, сирийское руководство намерено вернуть "каждый сантиметр сирийской земли".

По оценке директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, восстановление сирийской нефтяной отрасли может потребовать инвестиций в объеме нескольких сотен миллионов долларов, так как инфраструктура сильно пострадала в результате военных действий в стране.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в Росс

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