Сирия обвинила США в намеренном обстреле нефтяных месторождений

ДАМАСК, 23 мая — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы правительство страны не могло ими пользоваться, их восстановление потребует больших средств, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.
Он отметил, что ряд нефтяных месторождений сейчас контролируются различными группировками, в том числе курдскими отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF).
"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что курды — это составляющая сирийского народа. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни был — курд, араб или ассириец — работал в интересах других стран против интересов Сирии. Я надеюсь, что они это поймут", — заявил дипломат. По мнению Микдада, США поддерживают курдские отряды, пока интересы этих сторон пересекаются.
По оценке директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, восстановление сирийской нефтяной отрасли может потребовать инвестиций в объеме нескольких сотен миллионов долларов, так как инфраструктура сильно пострадала в результате военных действий в стране.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в Росс
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