В Сирии назвали условия для восстановления отношений с Турцией

ДАМАСК, 23 мая — РИА Новости. Дамаск надеется на восстановление отношений с Анкарой, однако для этого турецким властям необходимо прекратить поддержку террористов в САР и вывести свои войска с территории страны, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Страны разорвали дипломатические отношения в 2012 году.

По словам дипломата, сирийско-турецкие отношения были разрушены президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его "политических амбиций… и из-за мечты об империи". "Он не думает о последствиях поддержки вооруженных группировок в Сирии. Он разрушил соседнее государство, и турецкая оккупация Африна — наглядный тому пример", — заявил Микдад.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

"Мы хотим, чтобы турецкий народ поддержал процесс восстановления (отношений), а его правительство прекратило поддерживать террористов в САР и вывело свои силы, которые захватили часть территории Сирии. Восстановление отношений служит интересам обоих народов", — заявил Микдад, отвечая на вопрос о возможных изменениях в отношениях Дамаска и Анкары после президентских выборов в Турции.

Кандидат в президенты Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заявил на прошлой неделе, что в случае победы на выборах 24 июня он восстановит дипломатические отношения с Сирией.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека.

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