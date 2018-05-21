Самолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Самолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Средства ПВО в Хмеймиме сбили неизвестный беспилотник, пострадавших и ущерба нет, сообщил представитель авиабазы.

"Двадцать первого мая с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)", — сказал он.

Штатные зенитные средства уничтожили объект, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.

Ранее системы ПВО уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии. Так, 24 апреля Хмеймим атаковали малоразмерные БПЛА, их сбили зенитным огнем.

В ночь на 6 января военные вывели из строя 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Позднее в Минобороны рассказали, что инженерные решения, использованные террористами при атаке, могли разработать только страны, обладающие "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

Также сообщалось, что на бомбах, прикрепленных к малоразмерным БПЛА, использовались взрыватели иностранного производства.

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