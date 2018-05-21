За сутки в Восточной Гуте разминировали 18 домов

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Специалисты за сутки разминировали 18 зданий в сирийской Восточной Гуте, обезврежено 11 мин, а также 56 самодельных взрывных устройств, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии продолжают работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры", — сказал Евтушенко.

По его словам, за минувшие сутки в Восточной Гуте "проверено 18 зданий, обнаружено и обезврежено 11 мин, 17 снарядов и 56 самодельных взрывных устройств".

В населенном пункте Рухейба разминировано уже более шести километров дорог, добавил представитель центра.

Предпринимаются усилия по нормализации обстановки и в других районах Сирии, отметил Евтушенко.

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