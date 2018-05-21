Более 66 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более 66 тысяч мирных жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома вернулось 66 тысячи 32 жителя Восточной Гуты", — сказал он.

Кроме того, Центром по примирению оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-Эз-Зор и населенного пункта Карм-Алкатарджи провинции Алеппо. Людям передано 450 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны, отметил Евтушенко.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 17 сирийцам, в том числе шестерым детям, добавил представитель центра.

Он отметил, что восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 198 человек, в Восточную – 122 человека.

Также Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день выведено 335 человек с личным имуществом, рассказал Евтушенко.

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