ООН готова доставить гумпомощь сирийцам, вернувшимся в Восточную Гуту

ООН, 21 мая — РИА Новости. В период с 15 по 19 мая в сирийскую Восточную Гуту вернулись 44 тысячи местных жителей, но ситуация в этом районе остается тяжелой и жизни людей зависит от гуманитарной помощи, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В середине апреля командование сирийской армии заявило, что завершен вывод последней группы террористов из города Дума, последнего их оплота в Восточной Гуте, под контролем армии оказалась вся территория Восточной Гуты.
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