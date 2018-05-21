ООН готова доставить гумпомощь сирийцам, вернувшимся в Восточную Гуту

ООН, 21 мая — РИА Новости. В период с 15 по 19 мая в сирийскую Восточную Гуту вернулись 44 тысячи местных жителей, но ситуация в этом районе остается тяжелой и жизни людей зависит от гуманитарной помощи, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Наши коллеги, которые следят за гуманитарной ситуацией, проинформировали нас, что между 15 и 19 мая порядка 44 тысяч временно перемещенных граждан Сирии из-за военных действий вернулись в Восточную Гуту. Гуманитарная ситуация там по-прежнему тяжелая, разрушены объекты инфраструктуры, жизнь людей зависит от поставок гуманитарной помощи. Мы готовы предоставить эту помощь, как только властями страны будет предоставлен доступ туда", — сказал он.

В середине апреля командование сирийской армии заявило, что завершен вывод последней группы террористов из города Дума, последнего их оплота в Восточной Гуте, под контролем армии оказалась вся территория Восточной Гуты.