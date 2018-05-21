МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сотрудничество РФ и Турции по борьбе с террористами в Сирии будет более успешным, а развитие ситуации в сирийском Идлибе на границе с Турцией предсказать сложно с учётом большей "концентрации" боевиков в провинции, куда их вывозили из других зачищенных районов Сирии, считает директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Наумкин, выступая на дискуссионной площадке "Валдай", отметил, что в Идлибе сейчас находится много боевиков, которые были вывезены в провинцию из других районов Сирии. По некоторым данным, сказал Наумкин, в Идлибе сейчас может находиться до 30 тысяч боевиков с оружием.

В Сирии по соглашению гарантов перемирия — РФ, Турции и Ирана — были созданы зоны деэскалации. На территории страны при содействии российских военных активно проходят гуманитарные акции и процесс вывода боевиков из определенных районов. Как ранее сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, с 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведено 35 270 боевиков и членов их семей.

"Сегодня впервые мы слышим достаточно жесткие заявления турецкого правительства о готовности бороться не только с ИГИЛ* и "Ан-Нусрой"*. Есть шанс, что будет более успешное сотрудничество России и Турции в борьбе с террористическими группировками, которые окопались в определённых районах. Провинция Идлиб граничит с Турцией, и как дальше там будет развиваться ситуация, я не берусь предсказывать", — сказал Наумкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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