Вывод иностранных войск из Сирии вряд ли будет быстрым, считает эксперт

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вывод иностранных вооружённых сил из Сирии вряд ли будет быстрым, сказал директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом заявил, что в связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из САР.
"Проект, о котором говорил президент Путин, что все иностранные силы должны будут покинуть Сирию в процессе политического урегулирования, за которое борется Россия вместе с Турцией и Ираном, займёт, на мой взгляд, много времени. Речь не идёт о том, что завтра будет принято решение и все упакуют свои вещи и оттуда уедут. Речь идёт о длительном процессе, процессе переговоров", — сказал Наумкин, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".
При этом, по его словам, сейчас Россия постепенно уходит от военного трека в Сирии и российские ВКС все меньше вовлечены в операции в арабской республике.
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