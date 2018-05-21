Вывод иностранных войск из Сирии вряд ли будет быстрым, считает эксперт

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вывод иностранных вооружённых сил из Сирии вряд ли будет быстрым, сказал директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом заявил, что в связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из САР.

"Проект, о котором говорил президент Путин, что все иностранные силы должны будут покинуть Сирию в процессе политического урегулирования, за которое борется Россия вместе с Турцией и Ираном, займёт, на мой взгляд, много времени. Речь не идёт о том, что завтра будет принято решение и все упакуют свои вещи и оттуда уедут. Речь идёт о длительном процессе, процессе переговоров", — сказал Наумкин, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

При этом, по его словам, сейчас Россия постепенно уходит от военного трека в Сирии и российские ВКС все меньше вовлечены в операции в арабской республике.

"РФ переключается с военного трека на два других: на политическое урегулирование, это усилившаяся поддержка и женевского процесса и продолжающегося процесса в Астане и так, возможно, ведутся разговоры о возможном новом Сочи, это пока под вопросом. И второй трек — экономического восстановления Сирии, где нам нужны партнеры, потому что, понятно, что ни одна страна в одиночестве не потянет", — добавил Наумкин.

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