Кандидат в президенты Турции призвал нормализовать отношения с Дамаском

АНКАРА, 21 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что в случае своей победы на выборах в первый же день пригласит в страну лидера Сирии Башара Асада, укрепив тем самым отношения с РФ.

"Российско-турецкая дружба является ключом в решении сирийского конфликта. Став президентом, я на следующий же день приглашу в Турцию президента Сирии Башара Асада, пришлю за ним самолет и лично встречу его в аэропорту Анкары. Таким образом, мы решительно восстановим отношения между Турцией и Сирией и одновременно укрепим отношения с Россией на оси Анкара — Дамаск – Москва", — сказал Перинчек.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека.

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