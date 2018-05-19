Посол Сирии надеется пригласить российских детей на курорты страны

ДАМАСК, 19 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дети из России смогут приехать на средиземноморские курорты в Сирии, как только позволит ситуация, так же как и сирийские дети сегодня отдыхают в детском лагере "Артек" в Крыму, рассказал РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад после посещения "Артека", где отдыхают дети погибших сирийских военнослужащих.

"Надеюсь, что скоро настанет время, когда Сирия сможет пригласить на отдых на Средиземном море российских детей. "Артек" — прекрасный лагерь, где все создано для отдыха детей. Надеюсь, что сирийские дети смогут и дальше приезжать сюда. Время, проведенное здесь, навсегда останется в их сердцах, как и друзья из России",- сказал Хаддад.

Сирийский дипломат приехал в "Артек" вместе с координатором группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии, первым зампредом "Боевого братства" Дмитрием Саблиным, чтобы навестить особый отряд Артека — учеников школы-интерната для детей погибших сирийских военных в Дамаске и детей российских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии.

Вместе с ровесниками из России, Донбасса, Франции и Нидерландов они принимают участие в работе Международной детской военно-исторической Ассамблеи "Вечный огонь-2018", организованной Фондом социальных и культурных инициатив. Вместе с гостями ребята приняли участие в телемосте с Дамаском.

В "Артеке" и столице Сирии одновременно была подписана декларация, заявляющая о решимости развивать международный молодежный диалог международными детскими общественными движениями и организациями ради мира и сохранения исторической памяти народов. В ходе блиц-интервью артековцы задали гостям 100 вопросов.

"Мне задавали вопросы о ситуации в Сирии, о том, как я стал дипломатом, о том, кто является для меня образцом. Ребята из Голландии задали вопрос о политике США. Меня спросили даже о том, за кого я буду болеть на чемпионате мира по футболу. Я ответил — только за Россию", — прокомментировал беседу с детьми Хаддад.

Саблин в беседе с РИА Новости рассказал в свою очередь, что "Боевое братство" не в первый раз привозит на отдых в нашу страну сирийских сирот.

"Россия помогает людям, страдающим от войны, а так называемые "друзья Сирии" на Западе находят другие объекты помощи — "Белые каски" с темными делами или прямо боевиков. Для нас самое важное, что на лицах русских и сирийских детей, переживших недетскую трагедию, в "Артеке" снова появились улыбки", — сказал Саблин.