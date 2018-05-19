Сирийский военный источник опроверг сообщения о переговорах с ИГ* в Дамаске

ДАМАСК, 19 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Командование сирийской армии не ведет переговоров с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* о выводе боевиков из палестинского лагеря "Ярмук", силовая операция продолжается, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Ранее в СМИ появились сообщения о достигнутых договоренностях между ИГ* и армией САР о передаче оставшихся территорий на юге Дамаска под контроль правительственных сил в рамках соглашения.

"Нет никаких договоренностей между армией и ИГ*, на эту тему мы дали официальное заявление от официального военного источника. Все, что говорят об этом, не более чем слухи. Это неправда",- рассказал собеседник агентства.

Сирийская армия при поддержке авиации и артиллерии продолжает военную операцию против ИГ* в лагере палестинских беженцев "Ярмук" и в соседнем поселении Эль-Хаджр-аль-Асвад. Зачистка южного пригорода Дамаска идет медленно из-за плотной городской застройки, где террористы оказывают ожесточенное сопротивление.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.