Иностранный контингент должен уйти из Сирии, заявил Лаврентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 мая — РИА Новости. Весь иностранный контингент должен быть выведен из Сирии, речь идет в том числе об американских военных, Турции, Хезболле, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Речь идет обо всех иностранных воинских подразделениях, контингент которых находится на территории Сирии. Это, в том числе, и американцы, и турки, и Хезболла, конечно, и иранцы", — сказал Лаврентьев журналистам. Он пояснил, что речь не идет о российском контингенте.

"С другой стороны, кроме наших двух баз там, в принципе, ничего нет. По мере стабилизации ситуации у нас, естественно, останутся две базы, никаких других контингентов у нас практически нет", — добавил спецпредставитель президента.

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