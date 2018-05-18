Путин и Меркель поддержали политическое урегулирование в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

РИА НОВОСТИ: ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ОНИ С МЕРКЕЛЬ ВЫСКАЗАЛИСЬ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ В САР, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ НА АСТАНИНСКОЙ И ЖЕНЕВСКОЙ ПЛОЩАДКАХ