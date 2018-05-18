Песков прокомментировал призыв Путина вывести иностранные войска из Сирии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ряд представителей иностранных вооруженных сил, которые сейчас находятся в Сирии, могут покинуть республику с началом политического процесса, так как юридически не имеют оснований для того, чтобы там находиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Как пояснил Песков журналистам, на территории Сирии находятся представители вооруженных сил ряда государств "в де-факто нелегитимном с точки зрения международного права режима".

"Вы знаете, что какие-то государства находятся в состоянии военно-технического сотрудничества. Российская Федерация находится там по обращению сирийского руководства и имеет все легитимные основания для этого. Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии", — заявил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента РФ Владимира Путина, который заявил, что иностранные вооруженные силы с началом активной фазы политического процесса в Сирии должны будут оттуда выводиться.

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