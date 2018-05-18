Эксперт прокомментировал заявление Асада о конституционной комиссии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение сирийского президента Башара Асада направить своих делегатов в конституционный комитет ООН станет шагом в сторону урегулировании политического конфликта в САР, однако процесс согласования документа может затянуться, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

"Это важный момент, но здесь надо сказать, что работа конституционного комитета – это длительный процесс. Новая конституция или поправки к ныне действующей конституции должны быть предложены, согласованы и вынесены на референдум в Сирии. Как это будет организовано – вопрос сложный, но сам факт того, что сирийское руководство направило своих представителей для работы в комитете, – это, безусловно, позитивный момент, шаг, направленный в продвижении политического урегулирования сирийского конфликта", — сказал Долгов РИА Новости, комментируя итоги встречи Асада с главой российского государства Владимиром Путиным в Сочи.

Эксперт отметил, что сами пункты конституции могут быть разработаны к концу года, но это "только первый шаг", самое сложное будет согласовать документ со всеми сторонами и получить одобрение сирийского народа.

На встрече Путина и Асада также обсуждалась борьба с терроризмом. Она будет продолжена, договорились президенты, согласовав совместные шаги в этом направлении. Это один из главных пунктов встречи, считает Долгов.

"Конституционная реформа – это очень хорошо, но конституционный процесс невозможен, когда идёт вооруженное противостояние", — сказал эксперт.

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