ПАРИЖ, 18 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж замораживает активы трех человек и девяти компаний, связанных с разработкой химоружия в Сирии, говорится в совместном коммюнике главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра экономики Брюно Ле Мэра.

В заявлении говорится, что "Франция приняла национальные меры по заморозке в отношении трех сетей, работающих в интересах сирийского научно-исследовательского центра".

"Три человека и девять компаний были отмечены за свое участие в разработках или/и за приобретение для этого центра материалов, используемых для развития химического и баллистического потенциала этой страны", — отмечается в документе.

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