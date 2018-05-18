В Госдуме выступили за демократическое решение внутренних проблем Сирии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Сирии по направлению своих представителей в конституционную комиссию ООН верное, оно способствует демократическому регулированию внутренних проблем САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Это очень правильное решение, правильная договоренность. Потому что такие договоренности ведут к тому, что проблемы в Сирии, внутренние проблемы, должны решаться демократическим путем. А именно путем голосования", — сказал РИА Новости Чепа.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>