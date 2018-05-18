В Госдуме выступили за демократическое решение внутренних проблем Сирии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Решение Сирии по направлению своих представителей в конституционную комиссию ООН верное, оно способствует демократическому регулированию внутренних проблем САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Сайте Кремля в четверг сообщил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем Сирии Башаром Асадом заявил, что Россия приветствует и будет поддерживать решение президента Сирии направить своих представителей в конституционную комиссию ООН.

"Это очень правильное решение, правильная договоренность. Потому что такие договоренности ведут к тому, что проблемы в Сирии, внутренние проблемы, должны решаться демократическим путем. А именно путем голосования", — сказал РИА Новости Чепа.