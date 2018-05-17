Путин и Асад провели переговоры

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился и провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, обсудив с ним ряд актуальных вопросов, связанных с кризисом в Сирии и путями выхода из него.

Дискуссия состоялась в Сочи — городе, непосредственно связанном с важными событиями в усилиях по урегулированию кризиса в Сирии, продолжающегося с 2011 года. Именно в Сочи в конце января проходил Конгресс нацдиалога Сирии, где было принято решение о формировании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Конституционная комиссия

С тех пор процесс формирования конституционной комиссии продолжает идти, проходят встречи и дискуссии по этому вопросу — тема поднималась на встрече спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле, во время девятого раунда переговоров в Астане несколькими днями ранее, однако без конкретных результатов.

Именно вопрос о конституционной комиссии был одной из тем разговора двух президентов. Так, в ходе встречи с Путиным сирийский президент сообщил, что Дамаск направит список своих делегатов в комиссию для обсуждения поправок в действующий основной закон страны.

"Это будет сделано как можно скорее", — заявил Асад, чьи слова приводится на сайте Кремля.

Российский лидер, в свою очередь, приветствовал и заявил о поддержке этого решения. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это решение поможет сирийскому урегулированию.

Успехи на земле

В продолжение беседы президенты двух стран обсудили обстановку Сирии и успехи на земле, имеющие отношение и к политическому решению кризиса. Путин констатировал, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии.

"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", — отметил Путин на встрече с Асадом.

Президент Сирийской Арабской Республики, в свою очередь, в связи с военными успехами указал на стабилизацию и нормализацию обстановки в стране, что, по его словам, открывает двери перед политическим процессом. Однако это процесс, отметил он, должен идти параллельно с антитеррористической борьбой в Сирии.

Борьба с терроризмом

Она будет продолжена, договорились президенты, согласовав совместные шаги в этом направлении.

"Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса", — сказал Путин на встрече с Асадом.

Президент Сирии поблагодарил Путина и Вооруженные Силы РФ, в особенности ВКС, сыгравшие "очень важную роль в том, что касается борьбы с терроризмом в последний период", а прошедшие в Сочи переговоры он назвал плодотворными и представляющими хорошую возможность для выработки совместных позиций в дальнейших переговорах, которые пройдут в этом городе и Астане.

Следующий раунд астанинского формата переговоров по Сирии, как сообщалось по итогам девятого раунда дискуссий по Сирии в Астане, пройдет в июле именно в Сочи, а не в столице Казахстана.

Другой темой переговоров двух президентов стали экономические вопросы, в частности, возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям.