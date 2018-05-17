РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Путин и Асад провели переговоры

23:1017.05.2018
0610
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретился и провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, обсудив с ним ряд актуальных вопросов, связанных с кризисом в Сирии и путями выхода из него.

Дискуссия состоялась в Сочи — городе, непосредственно связанном с важными событиями в усилиях по урегулированию кризиса в Сирии, продолжающегося с 2011 года. Именно в Сочи в конце января проходил Конгресс нацдиалога Сирии, где  было принято решение о формировании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Конституционная комиссия 

Военные США в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Иностранные войска должны покинуть Сирию, заявил Путин
С тех пор процесс формирования конституционной комиссии продолжает идти, проходят встречи и дискуссии по этому вопросу — тема поднималась на встрече спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в апреле, во время девятого раунда переговоров в Астане несколькими днями ранее, однако без конкретных результатов.

Именно вопрос о конституционной комиссии был одной из тем разговора двух президентов. Так, в ходе встречи с Путиным сирийский президент сообщил, что Дамаск направит список своих делегатов в комиссию для обсуждения поправок в действующий основной закон страны.

"Это будет сделано как можно скорее", — заявил Асад, чьи слова приводится на сайте Кремля.

Российский лидер, в свою очередь, приветствовал и заявил о поддержке этого решения. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это решение поможет сирийскому урегулированию.

Успехи на земле 

В продолжение беседы президенты двух стран обсудили обстановку Сирии и успехи на земле, имеющие отношение и к политическому решению кризиса. Путин констатировал, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии.

Значок с изображением флагов России и Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Межгосударственные отношения России и Сирии
"Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики", — отметил Путин на встрече с Асадом.

Президент Сирийской Арабской Республики, в свою очередь, в связи с военными успехами указал на стабилизацию и нормализацию обстановки в стране, что, по его словам, открывает двери перед политическим процессом. Однако это процесс, отметил он, должен идти параллельно с антитеррористической борьбой в Сирии.

Борьба с терроризмом

Она будет продолжена, договорились президенты, согласовав совместные шаги в этом направлении.

"Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса", — сказал Путин на встрече с Асадом.

Сирийские военные с флагами в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс. Архивное фото
© Фото : SANA
Асад сообщил о повышении уровня стабильности в Сирии
Президент Сирии поблагодарил Путина и Вооруженные Силы РФ, в особенности ВКС, сыгравшие "очень важную роль в том, что касается борьбы с терроризмом в последний период", а прошедшие в Сочи переговоры он назвал плодотворными и представляющими хорошую возможность для выработки совместных позиций в дальнейших переговорах, которые пройдут в этом городе и Астане.

Следующий раунд астанинского формата переговоров по Сирии, как сообщалось по итогам девятого раунда дискуссий по Сирии в Астане, пройдет в июле именно в Сочи, а не в столице Казахстана.

Другой темой переговоров двух президентов стали экономические вопросы, в частности, возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии">>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена