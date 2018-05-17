Иностранные войска должны покинуть Сирию, заявил Путин

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом. Российский лидер поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с терроризмом и призвал иностранные войска покинуть страну.

По словам Путина, стабильность в Сирии улучшается. Президент сообщил, что террористы сложили оружие в ключевых точках, и это позволило прекратить их активность около Дамаска. Подобная ситуация открывает двери политическому решению сирийского кризиса, заявил Путин.

В ответ Асад заявил, что Дамаск поддерживает политический процесс и отметил успехи переговоров в Астане и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи. При этом сирийский президент отметил, что политпроцесс должен идти параллельно с борьбой с террористами.

Асад также подтвердил свое решение направить представителей в конституционную комиссию ООН для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии.

Россия приветствовала это решение и пообещала всячески его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи.

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