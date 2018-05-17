Путин встретился с Асадом в Сочи

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом. Асад посетил Сочи с рабочим визитом", — сообщил Песков журналистам.

Лидеры и ранее уже проводили встречи в летней резиденции российского президента. Асад был в Сочи почти полгода назад. Встреча прошла 20 ноября, однако о ней стало известно только через день. Тогда Путин представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба. Президент РФ в входе встречи в ноябре говорил, что борьба с терроризмом в Сирии близка к завершению, однако очаги терроризма еще будут возникать.

Также лидеры двух стран на прошедшей в ноябре встрече обсуждали предстоящий конгресс народов Сирии, который пройдет в Сочи.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>