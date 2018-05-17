В Сирии задержали заблудившихся французских военных

АНКАРА, 17 мая — РИА Новости. Около 70 французских военнослужащих были задержаны в районе Эль-Камышлы сирийской провинции Хасеке на блокпосту правительственных войск, куда французы заехали по ошибке, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на сирийские источники.

Сообщается, что колонна из 20-ти джипов с французскими военными, направлявшимися в провинцию Дэйр-эз-Зор, вместо того, чтобы заехать в Эль-Камышлы через КПП, подконтрольный силам самообороны сирийских курдов (YPG), вышла на объездную дорогу и таким образом попала на блокпост правительственных войск. Там французы были задержаны и допрошены сирийскими военными.

Позже на блокпост приехали члены курдских формирований, которые подтвердили, что французские военнослужащие оказывают им поддержку. Только после этого колонна смогла проехать в Эль-Камышлы.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее встретился с делегацией курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

После этого президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Францию в поддержке терроризма. Анкара считает YPG и SDF террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Как ранее сообщало агентство Anadolu, подразделение французских сил специального назначения переброшено на американскую военную базу в подконтрольном курдским формированиям городе Румейлан на севере Сирии.