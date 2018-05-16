В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в четырех сирийских провинциях — Алеппо, Идлиб, Хама и Дераа, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Евтушенко также отметил, что Центром совместно с правительством Сирии выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в пригородах Дамаска. В населенном пункте Рухейба обследовано шесть зданий, обезврежен один взрывоопасный предмет. В городе Дума продолжается расчистка дорог с помощью российской спецтехники, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства. Инженерно-саперными подразделениями за прошедшие сутки разминировано 19 домов и придомовых территорий, обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Он также добавил, что после восстановления правительственного контроля над Восточной Гутой расчищен 21 квадратный километр ее территории.
"Благодаря всесторонней поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 65 459 жителей Восточной Гуты", — добавил начальник Центра.
Он также напомнил, что в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм продолжают совместную работу правоохранительные органы Сирии и подразделения российской военной полиции для исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных граждан.
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