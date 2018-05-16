В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в четырех сирийских провинциях — Алеппо, Идлиб, Хама и Дераа, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Вместе с тем боевики незаконных вооруженных формирований нарушают режим прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Дераа", — сказал он.

Евтушенко также отметил, что Центром совместно с правительством Сирии выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в пригородах Дамаска. В населенном пункте Рухейба обследовано шесть зданий, обезврежен один взрывоопасный предмет. В городе Дума продолжается расчистка дорог с помощью российской спецтехники, идет восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства. Инженерно-саперными подразделениями за прошедшие сутки разминировано 19 домов и придомовых территорий, обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Он также добавил, что после восстановления правительственного контроля над Восточной Гутой расчищен 21 квадратный километр ее территории.

Кроме того, как сообщает Евтушенко, представители Центра встретились с главой администрации населенного пункта Хауш-Кубайят и обсудили вопросы проведения восстановительных работ.

"Благодаря всесторонней поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 65 459 жителей Восточной Гуты", — добавил начальник Центра.

Он также напомнил, что в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм продолжают совместную работу правоохранительные органы Сирии и подразделения российской военной полиции для исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных граждан.

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