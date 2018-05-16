Россия обвинила США в создании серых зон в Сирии

ООН, 16 мая — РИА Новости. Россия опасается, что после ухода американских военных из Сирии на подконтрольных им территориях может возродиться "Исламское государство"*. Об этом заявил на заседании СБ ООН и. о. представителя России Дмитрий Полянский.

"Прежде чем обвинять Россию или Иран, скажите, на каком основании присутствуют силы США в Сирии и какова их истинная цель? Подконтрольные вам территории превратились в серые зоны, в которых вольготно чувствуют себя экстремисты различных мастей и откровенные террористы", — сказал дипломат.

В частности, он поинтересовался, что происходит с сотнями боевиков ИГ*, находящихся в руках лояльных США сил.

"Никакого расследования в отношении них не проводится, страны происхождения террористов вы также не выдаете", — отметил Полянский.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге 16 мая также заявила, что Россия видит риски возрождения ИГ* в сирийском Заефратье при попустительстве США. По ее словам, в Москве обратили внимание, что Соединенные Штаты замалчивают происходящее с несколькими тысячами террористов-боевиков, которые были задержаны коалицией во главе с США и курдскими сирийскими демократическими силами.

Президент Сирии Башар Асад также обвинял США в поддержке террористов. Помимо этого, Дамаск не раз заявлял, что американские войска находятся на территории Сирии незаконно.

*Террористическая организация, запрещенная в России.