Россия обвинила США в создании серых зон в Сирии

ООН, 16 мая — РИА Новости. Россия опасается, что после ухода американских военных из Сирии на подконтрольных им территориях может возродиться "Исламское государство"*. Об этом заявил на заседании СБ ООН и. о. представителя России Дмитрий Полянский.
В частности, он поинтересовался, что происходит с сотнями боевиков ИГ*, находящихся в руках лояльных США сил.
"Никакого расследования в отношении них не проводится, страны происхождения террористов вы также не выдаете", — отметил Полянский.
Президент Сирии Башар Асад также обвинял США в поддержке террористов. Помимо этого, Дамаск не раз заявлял, что американские войска находятся на территории Сирии незаконно.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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