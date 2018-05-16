В ООН заявили о готовности к работе над конституционным комитетом по Сирии

ООН, 16 мая — РИА Новости. ООН по-прежнему готова работать над созданием конституционного комитета по Сирии в соответствии с принятой в Сочи декларацией, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Мы оцениваем ряд креативных вариантов по обновлению, оживлению и продвижению политического процесса в Женеве. ООН по-прежнему остается мобилизованной и готова работать над созданием Конституционного комитета в соответствии с финальной декларацией Сочи в любое время", — сказал он, выступая по видеосвязи в ООН.

Де Мистура также приветствовал намерения стран-гарантов Астанинского процесса поддерживать регулярный контакт с ООН в Женеве.

Ранее Россия, Турция и Иран условились чаще проводить совместные консультации высоких представителей с генсекретарем ООН и его спецпосланником по Сирии с целью способствовать запуску работы Конституционного комитета.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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