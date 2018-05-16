Захарова заявила о риске возрождения халифата ИГ* в Заевфратье в Сирии

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости. Россия видит риски реанимации халифата террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в Заевфратье в Сирии при попустительстве США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на замалчивание американской администрацией ситуации вокруг нескольких тысяч иностранных террористов-боевиков, которые были задержаны ведомой США коалицией и курдскими сирийскими демократическими силами в Заевфратье", — сказала Захарова.

По ее словам, весьма малоубедительным представляется тезис о якобы невозможности согласовать со странами происхождения боевиков процедуру выдачи и параметры правовой помощи.

"Представляется, что этот юридический вакуум создается умышленно, он призван скрыть истинную цель, а именно увести боевиков от ответственности", — указала Захарова.

Она подчеркнула, что речь идет о 2-3 тысячах боевиков из Европы, арабских стран и СНГ. "Меры пресечения сводятся лишь к ограничению свободы передвижения. В то же время им предоставляется трехразовое питание, медицинские услуги, возможности для поддержания физической формы", — отметила Захарова.

"В свете объявленного президентом (США Дональдом) Трампом скорого ухода американцев из Сирии вырисовываются высокие риски реанимации халифата в Заевфратье по иракскому образцу, когда после спешного вывода оттуда американского контингента в 2011 году фактически и возникла группировка ИГИЛ*", — подчеркнула Захарова.

*Террористическая организация, запрещенная в России