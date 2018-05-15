Сирийская оппозиция планирует проводить переговоры только в Астане

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. Представители вооруженной оппозиции Сирии намерены участвовать в переговорах только в Астане, заявил глава делегации сирийской оппозиции на "Астане-9" Ахмед Тома.

"Да, мы прибыли в Астану, чтобы обсудить в Астане и только в Астане, а не в каком-либо другом месте, все вопросы и все аспекты данного конфликта. Если страны-гаранты (РФ, Иран, Турция — ред.) хотят поехать в другую страну, то это касается только их", — заявил Тома во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли делегация принимать участие в следующей встрече в Сочи.

Следующая встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии впервые пройдет не в столице Казахстана, она будет организована в июле в Сочи.