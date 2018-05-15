Россия обеспокоена эскалацией ситуации после удара Израиля по Сирии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Москва озабочена новой эскалацией после удара Израиля по Сирии, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, озабочены новой эскалацией, которая произошла после недавнего израильского удара, который в свою очередь был мотивирован действиями Ирана. Мы видим здесь в известном смысле очень тревожную тенденцию, порочный круг", — сказал Рябков, выступая на дискуссии клуба "Валдай".

Ранее армия обороны Израиля атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.

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