США сфокусированы на переговорах в Женеве, заявила дипмиссия в Астане

АСТАНА, 15 мая — РИА Новости. США сфокусированы на переговорах по Сирии, которые походят в Женеве, и на прогрессе по их итогам, сообщили РИА Новости в американском посольстве в Казахстане.

США отказались от участия в переговорах в Астане в качестве наблюдателей, хотя их представители были на всех встречах ранее. Официальной причины ранее озвучено не было.

"Одновременно с тем, что мы приветствуем любую подлинную деэскалацию насилия в Сирии, наш фокус остается на Женеве и существенном прогрессе от этих переговоров", — сообщили агентству в дипмиссии в ответ на просьбу прокомментировать отказ США от участия в переговорах по Сирии в Астане.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Второй день работы девятого раунда переговоров по урегулированию ситуации в Сирии стартует в столице Казахстана во вторник.

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