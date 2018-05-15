В Сирии российские военные и Фонд Кадырова раздали гуманитарную помощь

АЙН-ТЕРМА (Сирия), 15 мая – РИА Новости. Российские военные из центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) совместно с Фондом Ахмада Кадырова в городе Айн-Терма в анклаве Восточная Гута раздали 10 тонн гуманитарной помощи, сообщил журналистам представитель центра Захид Касумов.

"Мы совместно с Фондом Ахмада Кадырова провели гуманитарную акцию в городе Айн-Терма по раздаче продпайков. Всего было выдано 10 тонн продуктов", — рассказал Касумов. В состав продпайков вошли крупы, консервы, чай и сахар.

Также российские военные оказали медицинскую помощь жителям города. "Сегодня к нам обратилось более 60 человек, из которых более половины дети. Основная патология среди взрослых — заболевания сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы, сахарный диабет. Среди детей — вирусные инфекции, заболевания желудочного-кишечного тракта", — отметил заместитель начальника отделения медицинского обеспечения ЦПВС Алексей Конарев.

В апреле, при содействии центра по примирению, от боевиков были освобождены предместье Дамаска Восточная Гута и регион Восточный Каламун к северу от столицы.

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