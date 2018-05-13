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Война в Сирии
Война в Сирии

Опубликовано фото уничтоженного Израилем "Панциря"

02:2213.05.2018
(обновлено: 02:45 13.05.2018)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сети появилось фото зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", уничтоженного израильскими военными в Сирии. Снимок опубликовал в Twitter журналист Александр Коц.

Израиль показал видео уничтожения сирийского комплекса «Панцирь-С1»
Армия Израиля опубликовала видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео ракетного удара по "Панцирь-С1" сирийской армии. Сообщалось, что запись сделана с ракеты Spike NLOS.

Судя по подписи к фотографии, машина была безоружна. По словам военного корреспондента, это видно по обгоревшим трубам. Кроме того, радар "Панциря" не находился в боевом положении.

"То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки", — заметил Коц.

Удар по Сирии

В ночь на четверг армия Израиля сообщила, что иранские силы "Аль-Кудс" в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по нескольким военным объектам и складам в Сирии. Информационного агентство САНА сообщило, что силам арабской республики удалось сбить "десятки ракет", большая часть из которых не достигла цели. Остальные поразили "некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов", говорилось в сообщении.

Позднее стало известно, что в результате израильского удара погибли три человека.

Министры обороны Израиля Авигдор Либерман выступает во время конференции в Герцлии, Израиль. 10 мая 2018
© REUTERS / Nir Elias
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Израильские военные отмечали, что заранее оповестили российских коллег об авиаударах по Сирии.

Еще за два дня до произошедшего, 8 мая, в день выхода США из ядерной сделки с Ираном, израильские войска зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии. Армейская пресс-служба сообщила, что Израиль готовится к возможной атаке, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища.

"Не был в боевой готовности"

Иранская система ПВО во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare
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Израильтянам удалось уничтожить "Панцирь-С" потому, что он не был приведен в боевую готовность, в противном случае ракета была бы сбита, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

"Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. Был уничтожен именно "Панцирь-С", это было видно. Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен "Панцирь-С", он не был в боевой готовности", — подчеркнул он.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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fsdafawe.fasdgasd
Сразу видно умение и готовность ПВОшников Сирии) которые сбивали 70 ракет из 100 по свидетельству Минобр РФ)
03:43
13.05.2018
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fsdafawe.fasdgasd
Ну просто ждал перезарядки) типа приехал такой на войну, ракеты отстрелял, и ждешь перезарядки)
03:41
13.05.2018
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mark-410
Так что ему стрелять было нечем? или неисправный был, тогда для борцов с ИГИЛ из коалиции это трудная мишень попалась пьяная да и еще и связанная.
03:08
13.05.2018
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Maria Lonin
Надо же как то обьяснить несостоятельность Панциря! Ну конечно же, он просто "ждал перезарядки".
02:39
13.05.2018
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Amady
Maria Lonin, вы ещё раз видео пересматрите, там в конце покадрово видно боевой расчет (4 человека), стоявший слева, с которого один бежал в сторону панциря.
03:15
13.05.2018
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