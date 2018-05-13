МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Сети появилось фото зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", уничтоженного израильскими военными в Сирии. Снимок опубликовал в Twitter журналист Александр Коц.

Фото уничтоженного Панциря.

Тут написано, что все ракеты отстреляны (это видно по обгоревшим трубам), радар — не в боевом положении, место попадания ракеты, гидравлическая стойка поднята.

То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки. Вопрос, почему молчали пушки. pic.twitter.com/IbK9ik1Tgb — Александр Коц (@sashakots) 11 мая 2018 г.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео ракетного удара по "Панцирь-С1" сирийской армии. Сообщалось, что запись сделана с ракеты Spike NLOS.

Судя по подписи к фотографии, машина была безоружна. По словам военного корреспондента, это видно по обгоревшим трубам. Кроме того, радар "Панциря" не находился в боевом положении.

"То есть ему просто нечем было отбиваться, ждал перезарядки", — заметил Коц.

Удар по Сирии

В ночь на четверг армия Израиля сообщила, что иранские силы "Аль-Кудс" в Сирии выпустили около 20 ракет по позициям израильских войск на Голанских высотах.

В ответ ВВС Израиля нанесли ракетные удары по нескольким военным объектам и складам в Сирии. Информационного агентство САНА сообщило, что силам арабской республики удалось сбить "десятки ракет", большая часть из которых не достигла цели. Остальные поразили "некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов", говорилось в сообщении.

Позднее стало известно, что в результате израильского удара погибли три человека.

Израильские военные отмечали, что заранее оповестили российских коллег об авиаударах по Сирии.

Еще за два дня до произошедшего, 8 мая, в день выхода США из ядерной сделки с Ираном, израильские войска зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии. Армейская пресс-служба сообщила, что Израиль готовится к возможной атаке, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища.

"Не был в боевой готовности"

Израильтянам удалось уничтожить "Панцирь-С" потому, что он не был приведен в боевую готовность, в противном случае ракета была бы сбита, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

"Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. Был уничтожен именно "Панцирь-С", это было видно. Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен "Панцирь-С", он не был в боевой готовности", — подчеркнул он.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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