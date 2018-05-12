С 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведены 9368 боевиков и их родных

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" в Сирии выведено 9 тысяч 368 боевиков и членов их семей, сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Центр по примирению и подразделения российской военной полиции четвертый день осуществляют вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из зоны деэскалации "Хомс"… всего с 7 мая из зоны деэскалации "Хомс" выведено 9 тысяч 368 боевиков и членов их семей", — сказал он.

По словам Евтушенко, за прошедшие сутки через пункт пропуска в районе населенного пункта Эр-Растан вышли 3 тысячи 387 человек. Все они доставлены в населенный пункт Калъат-аль-Мудик в зоне деэскалации "Идлиб".

Евтушенко отметил, что в населенных пунктах Шейх-Наджар и Дейр-Как провинции Алеппо проведены благотворительные акции, в ходе которых жителям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес груза составил четыре тонны. Также российские военные врачи за сутки оказали помощь 21 сирийцу, в том числе десяти детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 187 человек, в Восточную Гуту – 111 человек. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 266 человек с личным имуществом", — добавил Евтушенко.

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