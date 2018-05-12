Сирийские власти восстановили контроль над восточными кварталами Ярмука

Реактивные системы залпового огня Golan армии САР на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 4 мая 2018

Реактивные системы залпового огня Golan армии САР на одной из улиц в районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска. 4 мая 2018

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук южнее Дамаска, сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Правительством Сирии восстановлен контроль над восточными кварталами района Ярмук южнее Дамаска, ранее находившегося под контролем незаконных вооруженных формирований. Для исключения провокаций и обеспечения безопасности мирных граждан в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм организована совместная работа правоохранительных органов САР и подразделений российской военной полиции", — сказал он.

По словам Евтушенко, благодаря всесторонней поддержке российской стороны и правительства Сирии в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 64 тысячи 965 жителей Восточной Гуты.

Евтушенко также рассказал об обследовании четырех зданий в населенном пункте Рухейба, где было обнаружено и обезврежено четыре взрывоопасных предмета. В городе Дума за прошедшие сутки разминировано 15 домов и придомовых территорий, обнаружено и обезврежено 25 взрывоопасных предметов.

Представители ЦПВС провели рабочую встречу с главой администрации и начальником участка полиции населенного пункта Айн-Терма. На встрече были определены задачи для скорейшего возращения людей к местам проживания, подчеркнул Евтушенко. В городе разминированы основные дороги и здания, организована доставка продовольствия и воды, ведется оказание медпомощи и эвакуация тяжелобольных в больницы Дамаска.

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