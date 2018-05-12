Коалиция США нанесла второй удар по Эль-Хасаке, погибли девять человек

БЕЙРУТ, 12 мая — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли в субботу второй авиаудар по мирным жителям в провинции Эль-Хасаке, погибли девять человек, сообщает сирийский гостелеканал.
Второй авианалет пришелся на деревню Хидаж, расположенную юго-восточней города Эль-Хасаке. Там ракеты попали в жилые дома. На месте погибли четыре ребенка и пять женщин, уточняет гостелеканал.
В начале мая агентство SANA сообщало об ударе коалиции по поселению Аль-Фадель в той же провинции Эль-Хасаке. Тогда погибли не менее 25 человек.
Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные сирийцы. Как неоднократно отмечал российский МИД, эти действия совершаются без согласия и координации с официальным Дамаском и без резолюции Совета Безопасности ООН.
В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли как минимум 883 мирных жителя.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>