В Дамаске завершился вывод боевиков из южных кварталов

ДАМАСК, 12 мая — РИА Новости. Завершен вывод боевиков из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук.
Небольшая часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористической группировки "Исламское государство"*. Вооруженные силы Сирии ведут спецоперацию по уничтожению боевиков.
Ранее благодаря Центру по примирению от боевиков были освобождены территории Восточной Гуты под Дамаском и Восточного Каламуна.
*Террористическая организация, запрещена в России
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