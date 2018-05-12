В Дамаске завершился вывод боевиков из южных кварталов

ДАМАСК, 12 мая — РИА Новости. Завершен вывод боевиков из южных кварталов Дамаска, в том числе из Мухайям эль-Ярмук.

Вывод боевиков и членов их семей проводился в рамках достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон. Совместная операция с законным правительством Сирии продолжалась восемь дней, за это время было выведено более 3,2 тысяч боевиков и свыше 5 тысяч членов их семей.

Небольшая часть территории южных кварталов Дамаска остается под контролем террористической группировки "Исламское государство"*. Вооруженные силы Сирии ведут спецоперацию по уничтожению боевиков.

Ранее благодаря Центру по примирению от боевиков были освобождены территории Восточной Гуты под Дамаском и Восточного Каламуна.

*Террористическая организация, запрещена в России

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