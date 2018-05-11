Армия Израиля опубликовала видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры ракетного удара по зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) "Панцирь-С1", снятые с ракеты Spike NLOS.

Ранее в израильских вооруженных силах сообщили, что в ночь на четверг авиация страны нанесла удары по Сирии в ответ на огонь с земли. Среди целей оказались десятки объектов иранских формирований "Аль-Кудс". При этом израильские военные сообщили, что предупредили российскую сторону.

В результате удара погибли три человека, пострадали еще двое.

Мнение экспертов

Израильтянам удалось уничтожить "Панцирь-С" потому, что он не был приведен в боевую готовность, в противном случае ракета была бы сбита, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

"Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. Был уничтожен именно "Панцирь-С", это было видно. Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен "Панцирь-С", он не был в боевой готовности", — подчеркнул он.

По его словам, в уничтожении неготового к бою комплекса, экипаж которого находился рядом с установкой, "нет ничего необычного". Аналогичное мнение высказал и военный эксперт Игорь Коротченко.

Панцирь-С

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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