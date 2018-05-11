Министр разведки Израиля прокомментировал непоставку С-300 в Сирию

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Министр разведки Израиля Исраэль Кац приветствовал сообщения об отсутствии у РФ планов передавать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, назвав это очередным проявлением взаимного уважения и учета интересов, характерных для российско-израильских отношений.
Он прокомментировал РИА Новости статью в газете "Известия", которая со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Кожина написала, что переговоры с сирийцами на эту тему не ведутся, опровергнув тем самым более ранние публикации о возможности таких поставок.
"Я вижу тут очередное проявление взаимного уважения, которое существует между нашими странами, а также соблюдения принципа обоюдного учета интересов", — сказал собеседник агентства.
Кац, который входит в военно-политический кабинет — узкий форум израильских министров, уполномоченных решать вопросы войны и мира, изначально ставил под сомнение правдоподобность слухов о якобы готовящейся передаче вооруженным силам Сирии одной из самый совершенных систем ПВО в мире.
Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил и рассчитывают в этом на понимание Москвы.
"Присутствие Ирана в Сирии создает угрозу Израилю и является источником нестабильности как в самой Сирии, так и на Ближнем Востоке. Решением этой проблемы является вытеснение Ирана из Сирии и возвращение стабильности в регион", — сказал Кац.
"Государство Израиль будет продолжать действовать во имя обеспечения своей безопасности и предотвращения военного присутствия Ирана в Сирии", — добавил он.
Официальные лица в Израиле отказываются говорить, фигурировала ли в последние недели тема С-300 в диалоге с Россией, в том числе в повестке визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приезжавшего в Москву в среду, 9 мая.
"Мы не раскрываем содержания наших переговоров с мировыми лидерами", — ответил на соответствующий вопрос министр обороны Авигдор Либерман, добавив, что в Израиле высоко ценят возможность вести "открытый и откровенный диалог" сразу с Москвой и Вашингтоном.
Об отсутствии переговоров с сирийцами по поводу С-300 и конкретных решений в Москве на этот счет еще в конце апреля говорил посол РФ в Тель-Авиве Александр Шеин в интервью израильскому интернет-ресурсу "Уай-нет".
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