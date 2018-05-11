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Война в Сирии
Война в Сирии

Министр разведки Израиля прокомментировал непоставку С-300 в Сирию

17:4011.05.2018
(обновлено: 17:43 11.05.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фотоЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая — РИА Новости. Министр разведки Израиля Исраэль Кац приветствовал сообщения об отсутствии у РФ планов передавать Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, назвав это очередным проявлением взаимного уважения и учета интересов, характерных для российско-израильских отношений.

Он прокомментировал РИА Новости статью в газете "Известия", которая со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Кожина написала, что переговоры с сирийцами на эту тему не ведутся, опровергнув тем самым более ранние публикации о возможности таких поставок.

"Я вижу тут очередное проявление взаимного уважения, которое существует между нашими странами, а также соблюдения принципа обоюдного учета интересов", — сказал собеседник агентства.

Кац, который входит в военно-политический кабинет — узкий форум израильских министров, уполномоченных решать вопросы войны и мира, изначально ставил под сомнение правдоподобность слухов о якобы готовящейся передаче вооруженным силам Сирии одной из самый совершенных систем ПВО в мире.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Переговоры о поставке Сирии С-300 не ведутся, заявил помощник президента
Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована — по просьбе израильтян, согласно одной из основных версий. В Иерусалиме тогда опасались, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо.

Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил и рассчитывают в этом на понимание Москвы.

"Присутствие Ирана в Сирии создает угрозу Израилю и является источником нестабильности как в самой Сирии, так и на Ближнем Востоке. Решением этой проблемы является вытеснение Ирана из Сирии и возвращение стабильности в регион", — сказал Кац.

"Государство Израиль будет продолжать действовать во имя обеспечения своей безопасности и предотвращения военного присутствия Ирана в Сирии", — добавил он.

Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии в провинции Хомс. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Система ПВО Сирии может отразить агрессию с воздуха, заявил эксперт
В ночь на четверг израильские военные атаковали в соседней стране десятки объектов иранских вооруженных формирований, обвинив их в попытке ракетного обстрела своих передовых позиций на Голанских высотах.

Официальные лица в Израиле отказываются говорить, фигурировала ли в последние недели тема С-300 в диалоге с Россией, в том числе в повестке визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приезжавшего в Москву в среду, 9 мая.

"Мы не раскрываем содержания наших переговоров с мировыми лидерами", — ответил на соответствующий вопрос министр обороны Авигдор Либерман, добавив, что в Израиле высоко ценят возможность вести "открытый и откровенный диалог" сразу с Москвой и Вашингтоном.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Песков: отказ от поставок С-300 в Сирию не связан с визитом Нетаньяху
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "технологически неверными" попытки увязать с визитом Нетаньяху высказывания Кожина, который курирует деятельность комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Песков пояснил, что интервью давалось еще до приезда главы израильского правительства в Москву.

Об отсутствии переговоров с сирийцами по поводу С-300 и конкретных решений в Москве на этот счет еще в конце апреля говорил посол РФ в Тель-Авиве Александр Шеин в интервью израильскому интернет-ресурсу "Уай-нет".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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