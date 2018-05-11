Эксперты объяснили, почему Израиль смог уничтожить "Панцирь-С1" в Сирии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" сирийской армии был уничтожен ударом израильской ракеты, так как находился в небоевом состоянии, заявил в пятницу РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. Был уничтожен именно "Панцирь-С", это было видно. Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен "Панцирь-С", он не был в боевой готовности", — сказал Сивков.
По его словам, экипаж стоял рядом с установкой и не применял оружие. Сивков отметил, что если бы ЗРПК находился в состоянии боевой готовности, то сбил бы эту ракету.
Того же мнения придерживается российский военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, "Панцирь-С1" не смог отразить атаку, так как не был активирован.
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