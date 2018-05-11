Эксперты объяснили, почему Израиль смог уничтожить "Панцирь-С1" в Сирии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" сирийской армии был уничтожен ударом израильской ракеты, так как находился в небоевом состоянии, заявил в пятницу РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео ракетного удара по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Сирии. Десятисекундный ролик снят с приближающейся к объекту ракеты. Накануне представители ЦАХАЛ сообщали, что в ходе налета на Сирию в ночь на четверг израильская авиация в ответ на огонь с земли нанесла удары по нескольким комплексам ПВО типа SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17, принадлежащим сирийской армии.

"Удар был на 70 ракет, нацеливались они на системы ПВО. Был уничтожен именно "Панцирь-С", это было видно. Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен "Панцирь-С", он не был в боевой готовности", — сказал Сивков.

По его словам, экипаж стоял рядом с установкой и не применял оружие. Сивков отметил, что если бы ЗРПК находился в состоянии боевой готовности, то сбил бы эту ракету.

"То есть речь идет о том, что были уничтожены те ракетные системы, которые были не в боевом состоянии. В это нет ничего особенного", — отметил эксперт.

Того же мнения придерживается российский военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, "Панцирь-С1" не смог отразить атаку, так как не был активирован.

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