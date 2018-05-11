Иракские силовики раскрыли личности задержанных в Сирии лидеров ИГ*

КАИР, 11 мая — РИА Новости. Иракские силовики раскрыли личности пятерых лидеров группировки "Исламское государство"* (ИГ), о задержании которых объявил в четверг президент США Дональд Трамп. По данным информационного центра сил безопасности Ирака, речь идет о пятерых высокопоставленных членах террористической организации, которые участвовали в нападениях в граничащей с Сирией провинции Анбар и городе Мосул.

В частности, задержаны Саддам Омар аль-Джамаль, отвечавший в ИГ* за безопасность в так называемом "вилайете Евфрат"; полевой командир Мухаммед Хусейн Ходар; глава спецназа террористов в дивизии "эль-Фатх" Исам Абдель-Кадер аз-Зобаи; глава "разведки" в "вилайете Евфрат" Омар Шахаб аль-Карбули, а также Исмаил Альуан аль-Исави — помощник главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Операция по задержанию террористов проводилось на территории соседней Сирии в приграничной зоне. В результате допроса задержанных была получена детальная информация, которая затем была использована при нанесении ударов по ИГ*. В частности, иракским ВВС удалось нанести удар по "военному комитету" ИГ*, в результате которого погибло более 40 членов руководства террористической организации.

Ранее спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк сообщил, что операция по задержанию пятерых лидеров группировки "Исламское государство" была проведена властями Ирака при содействии "Сирийских демократических сил".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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