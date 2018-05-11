Сирия незамедлительно ответит на удары Израиля, заявил посол страны в Китае

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Дамаск продолжит укреплять свою систему противовоздушной обороны, а также незамедлительно нанесет ответные удары по израильским военным позициям в соответствии с правом на самооборону, заявил РИА Новости посол Сирии в Китае Имад Мустафа.
"Сирия продолжит усиливать свою воздушную оборону, перехватывать и сбивать любую ракету, выпущенную Израилем, и бить по любому израильскому воздушному объекту, который нарушает национальное воздушное пространство Сирии. (Сирия) также не помедлит нанести собственные ответные удары по израильским военным позициям в соответствии с ее неоспоримым правом на самооборону и (необходимостью) привлечения агрессора к ответственности", — заявил Мустафа.
Дипломат рассказал, что Дамаск уже обратился к Совету безопасности ООН по вопросу последних израильских ударов по сирийской территории, однако не ожидает "серьезных действий" со стороны этой международной организации.
В четверг армия обороны Израиля проинформировала, что ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Представитель израильской армии заявил, что Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.
В МИД РФ ранее заявили, что ситуация с ракетными ударами Израиля по Сирии вызывает обеспокоенность России, Москва призывает стороны к сдержанности.
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