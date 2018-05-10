Израиль показал видео уничтожения ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео ракетного удара по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Сирии.

Отмечается, что видео было снято с ракеты Spike NLOS.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что минувшей ночью атаковала десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. По данным Дамаска, в результате обстрела три человека погибли, двое получили ранения.

"Панцирь-С1" — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. ЗРПК предназначен для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Эксперты отмечают эффективность "Панцирь-С1" при любых погодных условиях.

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